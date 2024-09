Tanti si sono radunati per rendere omaggio a un bambino e sua zia che hanno perso la vita in un tragico incidente.

Il comune di Nettuno, sulla costa laziale, ha espresso profondo cordoglio per la tragica morte del piccolo Santiago Bernardi, di 5 anni, e di sua zia Sabrina Spallotta, incinta, avvenuta nella sera del 4 settembre in un incidente stradale. La cerimonia funebre è stata seguita da una folla commossa e ha visto la partecipazione del prefetto Antonio Reppucci. In segno di rispetto, i 30 ristoranti dell'associazione Nettuno in tavola e della Pro Loco Forte Sangallo hanno chiuso per l'intera giornata. L'incidente è sotto indagine dai carabinieri di Anzio, con l'eccesso di velocità tra le possibili cause.

Il comune di Nettuno, situato sulla costa laziale, ha testimoniato un forte sfogo di lutto, nel giorno in cui si sono tenuti i funerali del piccolo Santiago Bernardi, di soli cinque anni, e di sua zia Sabrina Spallotta, che aspettava un bambino. Perduti tragicamente in un incidente la sera del 4 settembre, la loro morte ha portato il paese a esprimere il proprio cordoglio con le bandiere abbassate a metà asta presso l’edificio comunale. La cerimonia funebre si è svolta al santuario di Santa Maria Goretti, caratterizzata da una folla commossa, tra lacrime e abbracci, e la partecipazione del prefetto Antonio Reppucci, commissario straordinario del comune di Nettuno.

In segno di rispetto, per tutta la giornata, i 30 ristori affiliati all’associazione Nettuno in tavola e alla Pro Loco Forte Sangallo – dove il padre di Santiago ricopre il ruolo di vicepresidente – hanno tenuto le saracinesche abbassate in segno di lutto. Quella tragica sera, l’unico sopravvissuto all’incidente è stata la madre di Santiago, Simona, anch’essa incinta e sorella gemella di Sabrina, che era alla guida del veicolo quando sono stati colpiti da un’auto che procedeva contromano.

Nonostante i tentativi di soccorso per Santiago e sua zia, non c’era nulla da fare una volta estratti dai rottami dall’equipe dei vigili del fuoco. L’incidente è al momento sotto indagine da parte dei carabinieri di Anzio, che cercano di chiarire i dettagli dell’accaduto. Le prime verifiche suggeriscono che entrambe le auto erano in movimento al momento dell’impatto. La macchina dell’uomo sembra essere giunta da destra, viaggiando contromano su via della Pineta e colpendo l’auto guidata da Simona, che viaggiava lungo via Cervicione. Non è stato escluso l’eccesso di velocità fra le possibili cause dell’incidente. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati per ulteriori indagini tecniche.