Taormina: Luca Zingaretti, 'il segreto tra me e Luisa Ranieri? La verità, ma con dolcezza'**

Taormina, 11 giu. (Adnkronos) – Fare lo stesso lavoro e condividere gli interessi professionali per una coppia "è un plus ma può anche essere un minus, dipende da che persona sei. Io e Luisa siamo due persone normali, che si aiutano molto, leggiamo i copioni l'uno dell'altra, ci diamo i consigli e siamo le uniche persone che si dicono reciprocamente la verità, perché in questo mestiere è difficile che qualcuno ti dica 'hai fatto schifo', o 'sei sulla strada sbagliata'".

A dirlo è l'attore e regista Luca Zingaretti che, in un'intervista con l'Adnkronos a Taormina in occasione del 71mo Taormina Film Fest, parla del suo rapporto con la moglie Luisa Ranieri, un rapporto speciale che dura ormai da vent'anni.

"Ci è venuto naturale, credo che ci debba essere la voglia di fondo di essere sinceri e un grande rispetto – spiega Zingaretti- sapendo che, per quello che dici e che fai, di fronte c'è una persona che si può anche ferire. Perché un artista è anche fragile, in quanto è molto esposto". Quindi il segreto qual è? "La verità, detta con dolcezza", sorride l'attore siciliano. Che in aprile ha debuttato nelle sale come regista (e interprete) di 'La Casa Degli Sguardi', una pellicola a cui tiene molto e che parla di sentimenti e di redenzione. "Io davanti alla macchina da presa non ci volevo stare -sottolinea Zingaretti- Ma poi i miei sceneggiatori mi hanno nesso la pulce nell'orecchio e siccome noi attori siamo dei narcisi, ho detto di sì. Ma sono contentissimo di averlo fatto, perché credo di averlo fatto bene".

Il film racconta la storia di un ragazzo, Marco, che soffre per la sua eccessiva empatia affogando il dolore nell'alcol e guarisce dopo un'esperienza al Bambin Gesù lavorando con il reparto psichiatrico. "Mi ha toccato molto farlo, ci sono delle cose di mio padre che sapevo di averci messo, altre che nemmeno sapevo di avere messo -spiega l'attore- Quando stai due anni su una cosa ci tieni molto, ed ho avuto modo di constatare l'emozione e la commozione del pubblico ai titoli di coda portandolo in giro per le sale. Questa è la soddisfazione più grande". La capacità di commuoversi è una delle cifre stilistiche di Luca Zingaretti, una dote non da poco. "Sono fortunato ad avere la possibilità di commuovermi, forse perché vivo delle belle esperienze -si schermisce l'attore- Ma credo sia importante che un attore, anzi un artista in generale, tenga sempre aperti i chakra delle emozioni". (di Ilaria Floris)