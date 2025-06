Taormina: Serena Rossi, 'Mina Settembre 4? Fatemi riprendere dalla terza…'**

Taormina, 13 giu. (Adnkronos) - "Se ci sarà la quarta stagione di 'Mina Settembre'? Ma è appena andata in onda la terza! Fatemi riprendere dalle fatiche…". A scherzare così con i giornalisti sul Red Carpet della 71ma edizione del Taormina Film Fest &eg...

Taormina, 13 giu. (Adnkronos) – "Se ci sarà la quarta stagione di 'Mina Settembre'? Ma è appena andata in onda la terza! Fatemi riprendere dalle fatiche…". A scherzare così con i giornalisti sul Red Carpet della 71ma edizione del Taormina Film Fest è Serena Rossi, ospite della kermesse dove ieri notte si è esibita sul palco del teatro Antico ed ha ricevuto Premio Taormina Special Award con Omaggio Disney, rendendo omaggio a 'Frozen'.

Il motivo per cui l’attrice napoletana non può assicurare il prosieguo, al momento, della serie tv amatissima dal pubblico, è che "sono impegnatissima in questo momento -dice- progetti nuovi, sfide nuove, il teatro, un film, una serie". Anche se, spiega, di quale serie si tratti ha il veto assoluto di parlarne. “Non posso dirvelo, top secret -sorride la Rossi- ma vi anticipo che comincerò a girare dopo l’estate”.