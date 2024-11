Tappeto rosso per "Gladiator II", "volevamo far respirare l'aria di Roma"

Los Angeles, 19 nov. (askanews) – Il cast e la produzione di “Gladiator II” sfilano sul tappeto rosso dell’anteprima a Hollywood del film di Ridley Scott, sequel dele celeberrimo film con Russell Crowe dell’anno 2000. Il Chine Theater per l’occasione è trasformato in Colosseo. E il produttore britannico del film, Michael Pruss, dice “volevamo che il pubblico avesse l’impressione di vivere e respirare Roma, il sangue, il sudore, il dolore, ogni aspetto di Roma. Fra il modo di lavorare di Ridley Scott e l’uso degli effetti speciali, ci siamo riusciti. Per il pubblico non è solo spettacolo e azione, ti senti davvero come se camminassi nel Colosseo con Lucius e gli altri. Se ci siamo riusciti anche un po’ credo che abbiamo fatto un buon lavoro”. A sfilare oltre al regista Ridley Scott, il protagonista Lucius ovvero Paul Mescal, l’attore ghanese Peter Mensah (Jugurtha), Connie Nielsen e Fred Hechinger.