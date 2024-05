Tarme dei vestiti: come si riconoscono

Gli armadi e i cassetti della propria casa sono il luogo dove possono nascondersi insetti come le tarme la cui presenza è facilmente riconoscibile per i buchi che compaiono sui vestiti e gli abiti. Proviamo a capire dove si nascondono, le loro caratteristiche e come prevenire l’invasione con metodi naturali.

Tarme dei vestiti

Sono degli insetti che si riconoscono facilmente anche perché le tarme tendono a depositarsi soprattutto negli armadi. Infatti vengono chiamate anche tarme dei vestiti proprio perché si nascondono tra i tessuti dei capi come lana, cotone e seta di cui sono molto ghiotte. I capi risultano danneggiati dal momento che causano dei buchi in questi abiti.

Amano in particolar modo questo tipo di tessuti ma anche quelli sporchi o umidi. Tendono poi a riprodursi all’interno di armadi e cassetti. Non risulta facile da riconoscere dal momento che depongono le uova al buio e le larve sono difficili da individuare a meno che non si faccia un’analisi attenta ed esatta.

Per riconoscere le tarme dei vestiti, quindi il loro aspetto, è bene sapere che sembrano delle piccole farfalle come quelle del cibo presenti nella dispensa della cucina. Gli esemplari femmina tendono a saltellare invece di volare. In fondo agli armadi o ai cassetti è possibile trovare qualche esemplare, segno che il loro ciclo è terminato.

Tarme dei vestiti: come agire

Non appena ci si rende conto che le tarme hanno invaso i cassetti e gli armadi, si raccomanda di agire in maniera tempestiva per riuscire a mantenere in buono stato i capi che hanno rosicchiato ed evitare che non ne danneggino altri. A tal proposito, bisognerebbe svuotare tutti i cassetti e gli armadi mettendo gli abiti in buste di plastica da riporre poi in congelatore per circa un giorno intero dal momento che il freddo si rivela deleterio per le larve.

Si provvede poi a una disinfestazione di armadi e cassetti con detergenti e prodotti specifici o con una soluzione a base di acqua e di aceto in modo da pulirlo a fondo dopo che questi parassiti hanno agito. I vestiti, a seconda del tipo di tessuto, vanno lavati alla temperatura adeguata eliminando così ogni residuo delle larve e di questi insetti.

Per prevenire l’arrivo delle tarme in casa o comunque sui vestiti e quindi su armadi e cassetti è fondamentale optare per rimedi e soluzioni adatte. Alcune gocce di olio essenziale di lavanda o di fiori da mettere in sacchetti aiuta ad allontanarle dal momento che mal sopportano un aroma così forte che le infastidisce.

I chiodi di garofano da porre in sacchetti o accanto ai pantaloni nell’armadio così come le bucce d’arancia o di cedro da apporre in appositi sacchetti da mettere tra gli indumenti sono alcune delle possibili soluzioni per allontanare questi insetti da casa, dagli armadi e dai cassetti.

Tarme dei vestiti: rimedio migliore

Oltre a una corretta prevenzione e rimedi naturali efficaci, la soluzione maggiormente adatta per combattere le tarme dei vestiti e prevenire così l’ingresso negli armadi o cassetti, è l’uso di un repellente come Ecopest Home. Si distingue da altri repellenti in quanto naturale e alternativa a pesticidi e insetticidi.

Una soluzione tecnologica, all’avanguardia e innovativa in questo campo che, tramite l’interferenza magnetica e gli ultrasuoni, è in grado di tenere alla larga questi insetti che evitano così di avvicinarsi. Un dispositivo che dona tranquillità all’ambiente domestico proteggendo sia gli esseri umani che gli animali domestici.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Dona un ambiente protetto sia all’interno che all’esterno della propria casa semplicemente collegandolo alla presa di corrente rimanendo in attivo h24 7 giorni su 7. Il suo raggio d’azione si sviluppa su una superficie di 250 metri quadrati allontanando qualsiasi tipo di insetto: dalle formiche alle termiti passando per le mosche e i roditori.

Una soluzione ecologica che non impatta sull’ambiente, silenziosa e non fastidiosa quindi facile da usare e alla portata di tutti.

Per l’ordine bisogna soltanto collegarsi al sito ufficiale poiché non è reperibile nei negozi fisici e online. Si inseriscono i dati nel modulo per ricevere la chiamata dell’operatore che provvede alla conferma ed evasione con una promozione di due confezioni di Ecopest Home a 49,90€. Il pagamento si effettua con Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna.

