Tarme della polvere: come entrano in casa e come eliminarle

Con la polvere che si insinua un po’ ovunque in casa, capita che alcuni insetti ne siano attratti maggiormente. Tra questi, vi sono le tarme della polvere che trovano il loro sostentamento annidandosi ovunque. Vediamo come eliminarle ed evitare che entrino nell’abitazione usando metodi adeguati e soluzioni non dannose.

Tarme della polvere

Sono degli insetti molto piccoli che si chiamano tarme della polvere proprio perché nella polvere riescono a trovare il loro habitat naturale per per nutrirsi e sopravvivere. Necessitano proprio della polvere per riprodursi e diffondere così la loro specie. La polvere presente nelle case non è solo composta di terra, ma anche di altri detriti, come peli e altri frammenti.

Gli accumuli di polvere sono delle fonti di sostentamento per alcuni insetti come appunto le tarme. sono anche responsabili di diverse allergie e vivono in maniera continua e costante all’interno delle abitazioni senza che gli stessi soggetti se ne accorgano. Sono insetti molto piccoli non visibili a occhio nudo.

Sono un esemplare in grado di adattarsi, non solo a ogni condizione climatica, ma anche ai vari ambienti, infatti è possibile trovarle tra i cuscini, i materassi, le coperte, ma anche i tessuti, ecc. all’interno dell’abitazione, un luogo come la camera è sicuramente l’ideale perché proprio qui vi è una concentrazione maggiore.

Le tarme della polvere sanno molto bene dove andare e possono entrare da qualsiasi luogo e ambiente. I luoghi in cui è possibile trovare della polvere sono i prediletti da questi insetti che trovano così fonte di sostentamento.

Tarme della polvere: consigli

Sono diversi i consigli utili per eliminare le tarme della polvere e fare in modo che non giungano in casa. Prima di tutto, è bene cercare di eliminare qualsiasi traccia di polvere dal momento che è la loro fonte di sopravvivenza. Quindi, pulire bene ogni angolo dove si annida la polvere permette di non farle entrare.

Può essere anche molto utile usare l’aspirapolvere che ha proprio il compito di eliminare la polvere. Si raccomanda di passarla in tutti quei luoghi dove questi insetti si possono annidare, come gli angoli, ma anche gli armadi oppure su tappeti e zoccolini in cui vanno a formarsi senza essere visti o che qualcuno se ne accorga.

Si consiglia anche di far arieggiare, non solo i mobili, con una soluzione a base di aceto bianco, ma anche gli abiti, dal momento che le tarme possono sicuramente annidarsi nei capi andando a distruggerli e rovinarli causando dei buchi e fori. Molto utile anche l’uso di prodotti naturali come l’olio di lavanda da spruzzare su vestiti, materassi, ecc.

Il bicarbonato di sodio ha proprietà antibatteriche e si può creare una soluzione spruzzandola poi su materassi, tappeti impedendo alle tarme della polvere di entrare in casa.

Tarme della polvere: rimedio

Per allontanare le tarme della polvere, ma anche altre specie di questa famiglia, la soluzione migliore è affidarsi a rimedi che siano duraturi ed efficaci al tempo stesso. Si tratta di un rimedio molto apprezzato come Ecopest Home, considerato l’alternativa ai pesticidi e insetticidi proprio per le sue proprietà.

Un dispositivo tecnologico e innovativo che funziona grazie all’interferenza magnetica e agli ultrasuoni che non sono udibili all’orecchio umano. Questo dispositivo permette che questi insetti non si avvicinino alla casa andandosene in totale libertà. Inoltre, è salutare per tutta la famiglia, compreso gli animali domestici.

Proprio per questo motivo è riconosciuto come il miglior rimedio naturale contro le tarme della polvere ed altri insetti. Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Ha una protezione per tutta la settimana e a qualsiasi ora del giorno e della notte garantendo anche un raggio di copertura di circa 250 metri quadrati. Un investimento semplice, economico per cui bisogna soltanto collegarlo alla presa di corrente affinché cominci a funzionare. Esercita i suoi benefici non solo con le tarme della polvere, ma anche con i tarli del legno, le mosche, le zanzare e i roditori.

Ecologico, silenzioso e inodore poiché non emette suoni o emana cattivi odori nel momento dell’accensione.

Ecopest Home non si ordina nei negozi o Internet, ma per la certezza del prodotto, si consiglia di collegarsi qui per sito ufficiale, per approfittare così della promozione di due dispositivi al costo di 49,90€ invece di 98 con pagamento accettabile sia tramite Paypal che alla consegna al corriere, ma anche con la carta di credito.

