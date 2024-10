Tasse, Elly Schlein: "La tassa patrimoniale non è un argomento da evitare"

Tasse, Elly Schlein: "La tassa patrimoniale non è un argomento da evitare"

Il dibattito sulle tasse si riaccende, con Elly Schlein che afferma: “La patrimoniale non è un argomento da evitare”. Il Partito Democratico ritorna a discutere del sistema fiscale, rilanciando l’idea di un’imposizione progressiva: “Maggiore è il reddito, maggiore deve essere il tributo”. Schlein sottolinea che con l’attuale governo, i sacrifici ricadono sempre sugli stessi, ovvero i lavoratori e i più svantaggiati.

Il sistema fiscale italiano

La leader del PD ha descritto il sistema fiscale italiano come “ingiusto e complicato”, in contrasto con quelli di altre nazioni europee che risultano più snelli. “Il nostro sistema deve fondarsi su un’uguaglianza orizzontale”, ha aggiunto, evidenziando come le politiche dell’amministrazione Meloni si discostino da questo principio.

L’iniziativa proposta da Lula

In occasione del G20, ha anche menzionato un’iniziativa proposta da Lula, focalizzata su una tassazione adeguata per i miliardari, includendo multinazionali e i profitti straordinari delle banche. I Democratici quindi ripropongono un intervento mirato sulle grandi ricchezze. Non è la prima volta che Schlein sottolinea la necessità di un sistema a tassazione continua, evidenziando un aumento della progressività delle tasse, un tema già affrontato un anno fa. Ora, mentre affronta le sfide relative alle alleanze e la crisi del campo largo, Schlein riporta alla ribalta un principio cardine della sinistra.

La riforma della cittadinanza

In merito alla riforma della cittadinanza, conclude dicendo: “Siamo disposti a dialogare, ma partendo dalla nostra posizione”.