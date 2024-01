Tennis: Australian Open, Paolini al terzo turno, Trevisan ko

Melbourne, 18 gen. (Adnkronos) - L'azzurra Jasmine Paolini si qualifica per il terzo turno degli Australian Open, primo Slam della Stagione. Niente da fare, invece, per l'altra italiana in campo Martina Trevisan. La Paolini, numero 31 Wta e 26esima testa di serie, si è imposta in du...

Melbourne, 18 gen. (Adnkronos) – L'azzurra Jasmine Paolini si qualifica per il terzo turno degli Australian Open, primo Slam della Stagione. Niente da fare, invece, per l'altra italiana in campo Martina Trevisan. La Paolini, numero 31 Wta e 26esima testa di serie, si è imposta in due set, con il punteggio di 6-2, 6-3 sulla tedesca Tatjana Maria, numero 42 del ranking, arrivando per la prima volta al terzo turno dello Slam australiano. La Trevisan, numero 59 Wta, è stata battuta con un doppio 6-4 dalla francese Oceane Dodin, numero 95 Wta. Paolini si giocherà un posto negli ottavi con la vincente del match tra la kazaka Elena Rybakina, n.3 del ranking e del seeding, finalista dodici mesi fa, e la russa Anna Blinkova, n.57 Wta.