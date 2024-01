Tennis: Australian Open, Rublev ko in tre set e Sinner vola in semifinale contro Djokovic (2)

Tennis: Australian Open, Rublev ko in tre set e Sinner vola in semifinale con...

(Adnkronos) – Sinner centra la prima semifinale a Melbourne e la prima vittoria in carriera su un Top 5 in uno Slam e diventa il secondo italiano nella storia a raggiungere la semifinale all'Australian Open dopo Matteo Berrettini nel 2022, il settimo a giocare almeno due semifinali negli Slam. Prima di lui nella storia del tennis italiano ci erano riusciti Nicola Pietrangeli (5: 1959-61, 1964 Roland Garros; 1960 Wimbledon), Matteo Berrettini (3: 2019 US Open; 2021 Wimbledon; 2022 Australian Open), Adriano Panatta (3: 1973, 1975-76 Roland Garros), Corrado Barazzutti (2 (1977 US Open; 1978 Roland Garros), Giorgio de Stefani (2: 1932, 1934 Roland Garros) e Giuseppe Merlo (2: 1955-56 Roland Garros).