Tennis: Wta Doha, Trevisan ko nell'ultimo turno delle qualificazioni

Doha, 10 feb. – (Adnkronos) – Martina Trevisan non centra l'obiettivo di qualificarsi al torneo Wta 1000 di Doha (cemento, montepremi 3.211.715 dollari). Il torneo è il secondo di un mini-circuito di tre appuntamenti in Medio Oriente che comprende anche il 500 di Abu Dhabi negli Emirati Arabi di questa settimana ed il 1000 di Dubai, di nuovo negli Emirati Arabi Uniti, dal 18 al 24 febbraio. Al turno decisivo per l'accesso al main draw la 30enne mancina di Firenze, numero 58 del mondo, cede per 6-0, 7-6 (7-5) alla belga Greet Minnen, numero 75 Wta.