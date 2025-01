Un inizio scoppiettante per la puntata finale

La ventesima puntata del Grande Fratello, l’ultima del 2024, ha preso il via con un clima già teso, grazie all’ingresso delle Monsè, Maria e sua figlia Perla Maria. La loro presenza ha immediatamente suscitato reazioni contrastanti tra i coinquilini, alcuni dei quali hanno manifestato apertamente il loro disappunto nei confronti dei loro comportamenti. In particolare, l’accusa di Stefania Orlando riguardo al loro scarso aiuto nelle faccende domestiche ha innescato una serie di polemiche che hanno infiammato gli animi all’interno della casa.

Accuse e rivelazioni shock

Le tensioni sono aumentate quando Pamela e Ilaria hanno accusato Maria di aver mandato Perla a origliare le loro conversazioni. Maria, nonostante le critiche, ha risposto con fermezza, rivelando che esistono clip in cui le sue coinquiline parlano male di lei alle spalle. Questa affermazione ha scatenato un vero e proprio putiferio, culminando in una serie di rivelazioni che hanno lasciato tutti senza parole. Tra le dichiarazioni più clamorose, Maria ha svelato che Ilaria, anni fa, l’aveva contattata per chiederle aiuto in merito a un provino per il Grande Fratello e per dei ritocchi estetici, cercando di dimostrare che tra loro esisteva un’amicizia, contrariamente a quanto sostenuto da Ilaria.

Il confronto diretto e le reazioni della casa

La reazione di Ilaria non si è fatta attendere: infuriata, si è alzata dalla sua postazione per affrontare Maria, accusandola di falsità. Questo scontro ha catturato l’attenzione del pubblico, mentre Signorini ha cercato di smuovere le acque chiedendo a Eva Grimaldi se Ilaria avesse consultato lo stesso medico per i ritocchi. Le tensioni sono aumentate ulteriormente quando Maria ha rivelato che Pamela, in passato, le aveva chiesto aiuto per avviare un’attività nel settore assicurativo. Questa vendetta verbale ha scatenato l’ira di Luca Calvani, che ha criticato Maria per aver tirato in ballo il passato di Pamela. La Casa si è schierata contro le Monsè, con Beatrice Luzzi che ha chiesto comprensione per Perla Maria, ancora minorenne e coinvolta in questa tempesta di polemiche.

Non c’è dubbio che le Monsè siano riuscite a creare un clima di panico e tensione, rendendo questa edizione del Grande Fratello una delle più discusse. I telespettatori, pur apprezzando il dramma, hanno anche espresso critiche nei confronti di Ilaria Galassi, la quale non è riuscita a mantenere la calma, avvicinandosi a Maria con un atteggiamento aggressivo. La situazione è destinata a evolversi ulteriormente, mantenendo alta l’attenzione del pubblico su questo reality che continua a sorprendere.