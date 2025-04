Tensioni geopolitiche e dazi: trasporti e logistica al centro della competitività europea

Il settore del trasporto e della logistica è cruciale per la competitività europea, ma oggi è messo alla prova dalle tensioni internazionali e dalle nuove politiche dei dazi. Un’analisi sul sistema VUCA, il ruolo delle istituzioni e le prospettive per un’Europa più integrata. Un contesto gl...

Il settore del trasporto e della logistica è cruciale per la competitività europea, ma oggi è messo alla prova dalle tensioni internazionali e dalle nuove politiche dei dazi. Un’analisi sul sistema VUCA, il ruolo delle istituzioni e le prospettive per un’Europa più integrata.

Un contesto globale instabile: il sistema VUCA è realtà

Il quadro internazionale conferma sempre più la teoria del sistema VUCA – volatilità, incertezza, complessità e ambiguità – come chiave di lettura della nostra epoca. Le tensioni in Medio Oriente, le evoluzioni ancora imprevedibili della guerra in Ucraina e le politiche protezionistiche annunciate dagli Stati Uniti dimostrano come la geopolitica influenzi in modo diretto il tessuto economico europeo.

Logistica e trasporti: pilastri dell’economia europea

Tra i settori strategici che risentono di questo clima instabile c’è quello del trasporto e della logistica, vero motore del sistema produttivo europeo. Non a caso, il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (art. 26 TFUE) fonda il progetto stesso dell’Europa sulla libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali.

Nel caso italiano, logistica e trasporti valgono circa il 9% del PIL, come riportato dall’Osservatorio FreightInsights, e rappresentano un elemento competitivo fondamentale per il 61% delle imprese. Un dato ancor più significativo se si considera che l’export incide per circa il 30% del PIL nazionale.

Dazi e nuovi assetti: servono visione e coordinamento

In uno scenario in continua evoluzione, è necessaria una strategia olistica e integrata per evitare che le imprese di trasporto subiscano ulteriori rallentamenti. Purtroppo, alla richiesta di “più Europa”, si risponde spesso con una “Europa disarticolata”, dove prevalgono normative e approcci frammentati, incapaci di tenere insieme produzione, logistica e sostenibilità.

I dazi mettono in discussione i flussi commerciali

Le nuove politiche dei dazi, soprattutto quelle americane, rischiano di alterare in modo permanente i flussi del commercio internazionale, che avviene per circa l’85% via mare. Di fronte a questo rischio, le istituzioni europee devono mettere in campo un sistema normativo stabile e strumenti adeguati a sostenere le imprese logistiche, spesso dimenticate ma cruciali per la competitività delle economie.

Verso una logistica più efficiente e sostenibile

Oltre alla centralità del commercio e della produzione, è necessario che Italia ed Europa lavorino per un sistema logistico sempre più efficiente, coordinato e sostenibile sotto il profilo economico, ambientale e sociale. Solo così sarà possibile affrontare con efficacia le sfide del presente e del futuro, rafforzando la competitività complessiva del nostro sistema-Paese.