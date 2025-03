Un governo in equilibrio precario

Il governo italiano, guidato da Giorgia Meloni, si trova attualmente in una fase di tensione interna, con divergenze sempre più evidenti tra i principali partiti della maggioranza, in particolare tra Lega e Forza Italia. Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, ha recentemente dichiarato che non ci sono problemi di fondo, ma le affermazioni di alcuni leader, come Antonio Tajani, sembrano suggerire il contrario. Le differenze di opinione su questioni cruciali, come la politica estera e le strategie europee, stanno creando frizioni che potrebbero compromettere la stabilità del governo.

Le divergenze tra i leader

Le tensioni tra Tajani e Matteo Salvini sono emerse in modo evidente, con il primo che ha criticato i partiti populisti, definendoli ‘quaquaraquà’. Salvini, dal canto suo, ha cercato di minimizzare le polemiche, sottolineando la solidità del governo e il suo ottimo rapporto con Meloni. Tuttavia, le divergenze di posizionamento politico, soprattutto in ambito europeo, continuano a rappresentare una fonte di conflitto. Riccardo Molinari, capogruppo della Lega, ha evidenziato come le differenze siano note da tempo, ma ha anche avvertito che è fondamentale mantenere unita la maggioranza per non compromettere l’interesse nazionale.

Le critiche dell’opposizione

Le opposizioni, in particolare il Partito Democratico, non hanno tardato a commentare le tensioni interne al governo. Elly Schlein ha descritto la situazione come una ‘guerriglia quotidiana’, evidenziando l’incapacità del governo di fornire risposte concrete ai problemi degli italiani. La critica si concentra anche sulla gestione della sanità pubblica, che secondo Schlein è stata progressivamente mortificata dai tagli. In questo contesto, le divisioni all’interno della maggioranza potrebbero rivelarsi dannose, non solo per il governo stesso, ma anche per la stabilità politica del paese.