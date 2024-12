Tensioni tra Israele e Papa Francesco: la questione di Gaza

Il contesto della crisi attuale

Le tensioni tra Israele e la Santa Sede si sono intensificate in seguito alle recenti dichiarazioni di Papa Francesco riguardo alla situazione a Gaza. Durante un incontro con i cardinali, il Pontefice ha descritto la situazione come “crudeltà”, sottolineando le sofferenze dei bambini colpiti dai bombardamenti. Queste parole hanno immediatamente suscitato una reazione da parte del governo israeliano, che ha accusato il Papa di avere “due pesi e due misure” nel giudicare il conflitto.

Il rifiuto del permesso al Patriarca

Un altro punto di contesa è stato il permesso negato al Patriarca Pierbattista Pizzaballa di visitare Gaza per una tradizionale visita pastorale in occasione del Natale. Mentre Papa Francesco ha affermato che il Patriarca non è stato autorizzato a entrare, l’ambasciata israeliana ha dichiarato il contrario, affermando che la richiesta era stata accolta. Questo scambio di accuse mette in evidenza le difficoltà nei rapporti tra la Chiesa cattolica e Israele, in un contesto già delicato per la comunità cristiana in Terra Santa.

Le reazioni israeliane e le accuse di crudeltà

Il ministero degli Affari Esteri israeliano ha risposto alle affermazioni del Papa, definendole “deludenti” e scollegate dalla realtà della lotta contro il terrorismo. Secondo Israele, la vera crudeltà risiede nel comportamento dei terroristi che utilizzano i bambini come scudi umani. Questa narrazione mira a giustificare le azioni militari israeliane, che sono state criticate a livello internazionale per il loro impatto sui civili. La Santa Sede, da parte sua, continua a esprimere preoccupazione per la situazione umanitaria a Gaza, evidenziando la necessità di un dialogo e di una soluzione pacifica al conflitto.

Un conflitto di lunga data

Questa non è la prima volta che si verificano tensioni tra Papa Francesco e Israele. In passato, il Pontefice è stato criticato per le sue dichiarazioni e per alcune scelte simboliche, come l’inserimento di una kefiah nel presepe allestito in Vaticano. Le reazioni a queste scelte hanno messo in luce le fragili relazioni tra la Chiesa cattolica e lo Stato di Israele, in un contesto di crescente polarizzazione politica e sociale. La questione di Gaza rimane un tema centrale, con il Papa che continua a richiamare l’attenzione sulla sofferenza dei civili e sulla necessità di una pace duratura.