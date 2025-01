Tentata rapina a Milano: arrestato un uomo per furto d'orologio

Un tentativo di furto audace in piazza Duomo

Ieri sera, attorno alle 21.30, Milano è stata teatro di un audace tentativo di furto che ha coinvolto un turista messicano e un orologio di lusso del valore di circa 400mila euro. Un uomo francese di 38 anni, insieme a un complice, ha cercato di strappare l’orologio Richard Mille dal polso della vittima mentre stava per salire su un taxi in piazza Duomo. Questo episodio ha scosso la tranquillità della zona, nota per la sua affluenza turistica e commerciale.

La segnalazione di un furto precedente

La situazione si è complicata ulteriormente quando gli agenti di polizia, impegnati in un’operazione di controllo della zona, sono stati avvicinati da una signora cinese che aveva appena subito il furto della sua borsa in un locale vicino. La donna ha descritto il furto, avvenuto in via Mengoni, e ha attirato l’attenzione degli agenti, che si sono immediatamente messi in allerta. Poco dopo, un taxista ha segnalato un altro episodio di furto, riferendo che il suo cliente era stato aggredito da due uomini mentre tentava di salire a bordo del taxi.

Arresto e indagini in corso

Grazie alla prontezza degli agenti, uno dei due sospetti è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina pluriaggravata. Le indagini sono ora concentrate sul complice, che è riuscito a fuggire. Si sospetta che i due ladri siano responsabili anche del furto della borsa della donna cinese, la quale non è ancora stata ritrovata. Questo episodio evidenzia la crescente preoccupazione per la sicurezza nelle aree ad alta affluenza turistica, dove i furti e le rapine sembrano essere in aumento.

Le autorità locali stanno intensificando i controlli e le misure di sicurezza per garantire la protezione dei turisti e dei cittadini. La polizia invita chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti, sottolineando l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per combattere la criminalità.