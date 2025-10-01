Terra fuochi: Santillo (M5s), 'teatrino elettorale che ignora comunità'

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "È inammissibile che il Governo abbia approvato un provvedimento sulla Terra dei Fuochi che tradisce completamente i territori e chi li vive. Questo testo ignora le richieste delle comunità che da decenni attendono risposte e vengono sistematicamente dim...

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) – "È inammissibile che il Governo abbia approvato un provvedimento sulla Terra dei Fuochi che tradisce completamente i territori e chi li vive. Questo testo ignora le richieste delle comunità che da decenni attendono risposte e vengono sistematicamente dimenticate. Il Governo Meloni vuole spacciarlo per soluzione quando è solo un teatrino per le prossime regionali in Campania, concentrandosi esclusivamente sull'inasprimento delle pene, ma lascia i territori senza le risorse concrete necessarie per le bonifiche".

Così in una nota il deputato M5s Agostino Santillo, vicepresidente della commissione Ambiente.

"Ci aspettavamo ben altro invece troviamo pochi spiccioli: i 15 milioni stanziati non bastano nemmeno a coprire i costi della struttura del commissario straordinario, figuriamoci per bonificare davvero quei luoghi. Non sono previsti fondi adeguati per gli screening sanitari o per le indagini epidemiologiche, di cui c'è disperato bisogno. La maggioranza ha dimostrato completamente indifferenza alla drammatica realtà della provincia di Caserta, dove le persone continuano ad ammalarsi e a morire. Hanno bocciato anche un contributo straordinario destinato alla bonifica dei territori devastati dall'incendio di Teano alla Campania Energia. Un tradimento perpetrato anche da alcuni deputati casertani che hanno voltato le spalle alle loro stesse terre", conclude.