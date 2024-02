Sono giorni complicati per l’Emilia-Romagna e, in particolare, per la provincia di Parma, dove i cittadini stanno vivendo nella preoccupazione a causa dello sciame sismico che sta interessando la zona. Da più di 48 ore ormai, tutta l’area parmense è perennemente colpita da scosse di terremoto leggermenti superiori al 3.0 sulla scala Richter.

Scossa di terremoto di magnitudo 3.2 registrata in provincia di Parma

La scossa di terremoto che è stata registrata nella notte tra ieri e oggi nella Regione Emilia-Romagna, ha interessato la zona di Calestano, in provincia di Parma: un’area che è significativamente attiva dal punto di vista sismico. L’evento è stato registrato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e, come segnalano gli esperti, è stato di magnitudo 3.2 sulla scala Richter. Ricordiamo che, in generale, una scossa di terremoto di questa entità viene generalmente descritta come ‘molto leggera‘, anche se comunque viene avvertita dalla popolazione.

Terremoto a Parma: i dettagli della scossa

Il sisma ha colpito poco dopo le ore 4:00 del mattino e ha avuto epicentro proprio nella città di Calestano. Per quanto riguarda l’ipocentro, invece, si è attestato a 19,4 chioemtri di profondità.