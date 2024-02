Un anziano ucciso nel Pavese domenica mattina, per l’omicidio è accusata la badante Liliana Barone, 45 anni.

Una triste giornata, quella di domenica scorsa nel Pavese, la notizia della morte dell’anziano Carlo Giovanni Gatti, di 89 anni, ha sconvolto tutta la popolazione del comune Colli Verdi, in Oltrepò Pavese.

Daniela Garlaschelli, gip del Tribunale di Pavia, ha svolto l’interrogatorio di garanzia e ha confermato l’arresto e la custodia cautelare nella sezione femminile del carcere di Vigevano, per la badante dell’uomo Liliana Barone, rinvenuta in stato confusionale.

Liliana Barone, la donna accusata dell’omicidio dell’anziano, rinvenuto in una pozza di sangue nella sua abitazione, è difesa dall’avvocato Laura Sforzini, ma continua a sostenere la sua innocenza e si è avvalsa della facoltà di non rispondere:

«Domenica mattina, parlando con gli operatori del 118, può aver accennato al senso di colpa che provava per non essere riuscita a soccorrere il signor Gatti. Ma lei lo ha trovato steso a terra nella sua camera, solo dopo essersi alzata e non averlo visto arrivare per la colazione».