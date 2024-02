Ancora scosse di terremoto in Emilia-Romagna, nelle vicinanze di Parma: lo sciame sismico prosegue da ieri

La terra continua a tremare in Emilia-Romagna e in particolare nella provincia di Parma dove, da più di 24 ore, una sciame sismico non lascia tranquilla la popolazione. Tutto è iniziato da una sola scossa di terremoto di magnitudo 3.0 che ha colpito l’area vicino Parma ieri notte: da quel momento almento altre 6 scosse di simile entità hanno interessato la zona.

Terremoto in Emilia-Romagna: lo sciame sismico

Una nuova scossa di terremoto di magnitudo di poco superiore al 3.0 sulla scala Richter si è appena abbattuta vicino a Parma e in particolare tra i comuni di Langhirano, Calestano e Torrechiara. Non si può più parlare di un caso isolato, bensì di uno sciame sismico, considerata la frequenza con cui le scosse (quasi tutte tra il 2.0 e il 3.0) stanno colpendo la zona da ormai 24 ore. I cittadini sono preoccupati: questo evento può preannunciare un terremoto di maggiore intensità? La storia insegna che non è sempre così, ma è bene mantenere uno stato di allerta.

Terremoto in Emilia-Romagna: i danni

Fortunatamente, al momento, le autorità hanno confermato e rassicurato la popolazione in allerta. Per ora, infatti, non si registrano danni a persone o cose.