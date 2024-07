Terremoto di magnitudo 7.4 in Cile: blackout nel Nord del Paese

Un fortissimo terremoto è stato registrato in Cile nella notte tra ieri e oggi. L’evento sismico è stato immediatamente verificato anche dal Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea, il GDACS, oltre che dall’USGS. Al momento, non si segnalano morti o feriti, ma qualche danno nel Nord del Paese.

Terremoto in Cile nella notte: scossa di magnitudo 7.4

Il sisma che ha colpito questa notte il Cile ha avuto epicentro a circa 45 km a Est-Sud/Est di San Pedro de Atacama, non troppo distante dal confine con l’Argentina. In generale, diverse cittadine della zona del Nord hanno percepito il terremoto, con tante persone che si sono riversate fra le strade. Fortunatamente, però, secondo quanto si apprende, non ci sarebbero stati danni alle persone e nessun cileno sarebbe rimasto ferito o peggio, deceduto.

Terremoto in Cile nella notte: i dettagli

Gli esperti hanno sottolineato che la profondità del sisma si è attestata sui 117 km. Poco dopo la scossa, nel Paese si pensava che sarebbe scattata l’allerta tsunami, ma le autorità non hanno creduto che fosse necessario. Tra i danni riportati dalle infrastrutture, vanno citati in particolare le interruzioni di corrente a San Pedro de Atacama, ma il presidente Gabriel Boric ha rassicurato i cittadini sulla situazione.