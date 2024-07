Una forte scossa di terremoto si è verificata nella notte di domenica 21 luglio 2024 in Giappone, a Nemuro. Si tratta di una scossa di magnitudo 5.4, con epicentro a Nemuro e una profondità stimata di circa 86 k. Per il momento non ci sono molte informazioni su eventuali danni.

Terremoto in Giappone: scossa di magnitudo 5.4 a Nemuro

