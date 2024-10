Attimi di tensione sono stati vissuti nelle Marche dove è stato localizzato un terremoto di magnitudo 3.7 intorno alle 17.48 di martedì 29 ottobre. A registrare il sisma della profondità di 25 chilometri è stato l’INGV, l’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia. L’area segnalata è quella che comprende Fano e Senigallia al largo della costa adriatica anconetana. Diverse le testimonianze che arrivano dai social da parte della popolazione che ha avvertito la scossa.

Terremoto nelle Marche: l’area interessata

Stando a quanto si apprende il sisma è stato avvertito in modo chiaro in diverse aree delle Marche a cominciare dall’area interessata dal terremoto ossia quella di Marotta, in provincia di Pesaro-Urbino, passando per Fano e Senigallia, anche se sono state diverse le segnalazioni provenienti dalla città di Ancona. Sui social arrivano intanto le prime testimonianze: “Io che sento il terremoto…” e ancora “Sentita chiaramente”, sono solo alcuni dei commenti che è possibile leggere.

Il precedente terremoto a Macerata

Le Marche erano state interessate da un precedente sisma registrato lo scorso 22 ottobre in provincia di Macerata. L’area localizzata era quella di Esanatoglia dove è stato segnalato l’epicentro. Il sisma, di magnitudo 2.8 e della profondità di 52 km, era stato avvertito alle 6.41 del mattino a circa 3 km dal borgo di Esanatoglia.