La terra continua a tremare in Calabria. Una forte scossa di terremoto ha colpito ieri sera, domenica 27 ottobre, Cosenza e la sua provincia.

Terremoto in Calabria: trema ancora Cosenza

Con epicentro a Cellara, il sisma ha registrato una magnitudo di 3.7 sulla scala Richter. Il terremoto è stato localizzato a una profondità di 21 chilometri. Dopo la prima scossa alle 20:51, ne sono seguite altre fino alle 21:36, di intensità minore, tra 2.7 e 2.1, sempre tra Cellara e Mancone.

Quattro nuove scosse anche questa mattina, la più forte di 3.0. Come segnalato dal servizio di monitoraggio dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Al momento non risulterebbero danni a persone o cose, ma qualcuno sarebbe sceso comunque in strada per timore di pericoli.

Forte scossa di terremoto in Calabria: tante segnalazioni dei cittadini

Il terremoto di magnitudo 3.7 ha messo in atto numerose segnalazioni da diverse località. Le scosse sono state avvertite in comuni come Belmonte Calabro, Lamezia Terme, Rende, Mendicino, Pianopoli, Catanzaro, Acri e altri.

Le indagini dopo le scosse di terremoto a Cosenza

Non è stato segnalato, almeno per il momento, nessun danno agli edifici, anche se ulteriori verifiche a quelli più a rischio saranno eseguite durante la giornata di oggi, lunedì 28 ottobre.