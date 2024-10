Una nuova scossa di terremoto ha interessato la zona di Napoli dei Campi Flegrei nel corso della serata di ieri. Il sisma, che secondo gli esperti ha raggiunto l’intensità di 2.3 sulla scala Richter, ha colpito poco prima delle ore 21.

Terremoto a Napoli, scossa avvertita ai Campi Flegrei

L’epicentro del sisma è stato localizzato nella zona dei Campi Flegrei, a una profondità di circa 2 km. I sismografi dell’INGV hanno registrato una forte oscillazione nella Solfatara, area che, come sappiamo, è da sempre ad alto rischio sismico. Fortunatamente, non sono stati segnalati danni a persone o cose. Tuttavia, sui social media sono apparse centinaia di segnalazioni che testimoniano quanto il terremoto sia stato percepito in modo significativo.

Terremoto a Napoli, i dettagli della scossa

Il sindaco di Pozzuoli ha diramato una nota in merito all’evento sismico: “L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2,3 ± 0,3 localizzato nei pressi della Variante Solfatara. Il sisma si è prodotto alle ore locali 20:53 (18:53 UTC), alla profondità di 2,4 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dai cittadini residenti lungo l’area costiera“.