Territori, Gen. Vadalà: al lavoro per ambiente equilibrato

Roma, 24 ott. (askanews) – “Noi ci occupiamo del recupero del territorio, un tempo territorio industriale o soggetto a discariche. Territorio che va recuperato e rigenerato, quindi vanno ricostruiti con il riutilizzo del territorio stesso e risparmio dello stesso. Poi bisogna sempre più lavorare, con l’Europa che ne ha fatto un credo, per creare un ambiente equilibrato. Una carta vincente rispetto ad altre macroaree del mondo che stanno spingendo il piede sull’acceleratore per produrre ma non con questa attenzione”.

Giuseppe Vadalà, Generale B. CC. Commissario Unico di Governo per la bonifica di discariche di siti contaminati, è così intervenuto in occasione del convegno promosso a Roma da GBC Italia su “Costruire il futuro: sostenibilità, finanza verde e AI al servizio dell’edilizia”.