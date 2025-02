Terrore e sangue a Monaco di Baviera. Durante una manifestazione dei Verdi, un’auto si è scagliata contro la folla. Ci sarebbero almeno un morto e una ventina di feriti, tra cui anche dei bambini.

Terrore e sangue a Monaco di Baviera, auto sulla folla: almeno 15 feriti

Tragedia a Monaco di Baviera, in Germania dove, durante una manifestazione dei Verdi, un’auto si è scagliata sulla folla. Una donna sarebbe morta, anche se la notizia ancora non è stata confermata dai vigili del fuoco. Ci sarebbero invece almeno venti feriti, di cui due in gravi condizioni. Tra i feriti, risulterebbero anche alcuni bambini. Lo ha riferito il sindaco della città al quotidiano tedesco BILD.

Fermato il conducente dell’auto

L’uomo alla guida della Mini Cooper che si è scagliata contro la folla a Monaco di Baviera durante una manifestazione dei Verdi è stata fermato dalla polizia: “Non rappresenta un pericolo“, si legge su X. Non si conoscono però ancora tutti i dettagli di questa vicenda, se si sia trattato di incidente o di attentato, anche se, secondo i primi testimoni, l’auto avrebbe investito volontariamente le persone. L”indagine è in corso. Secondo il quotidiano tedesco BILD, poco prima del fatto si sarebbero inoltre sentiti dei colpi di arma da fuoco nella zona.