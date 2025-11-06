Terzo mandato: Biancofiore, 'scontata sentenza corte, ora miglior candidato per Trentino'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "La sentenza della Corte costituzionale sullo stop al terzo mandato anche per la Provincia autonoma di Trento era scontata. In punta di diritto, non si può non convenire con la decisione della nostra alta corte perché le autonomie non sono avulse, ancora...

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – "La sentenza della Corte costituzionale sullo stop al terzo mandato anche per la Provincia autonoma di Trento era scontata. In punta di diritto, non si può non convenire con la decisione della nostra alta corte perché le autonomie non sono avulse, ancora, dal sistema giuridico italiano". Così la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, Nm, Udc, Maie.

"Dal punto di vista politico – prosegue – purtroppo questo valzer scatenato inutilmente nonostante la chiarezza delle regole ci ha fatto perdere del tempo prezioso in vista della prossima sfida elettorale, dando di fatto un vantaggio alle opposizioni, perché è sembrato, come da loro immediatamente evidenziato, che ci si fosse affezionati al potere. Atteggiamento, viceversa, tipico delle sinistre".

"Auspico che la sentenza faccia chiudere questo dibattito infruttuoso per girare pagina e portare l’attenzione di tutto il centrodestra unito alla miglior scelta per il successore di Fugatti", conclude.