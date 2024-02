Terzo mandato: Boccia-Braga, 'bene proposta Schlein gruppo lavoro su riforma enti locali'

Roma, 19 feb (Adnkronos) - "Non lasciamo i comuni e i sindaci alle battaglie interne alla destra; a una maggioranza che in un solo anno di governo ha scaricato sui Comuni responsabilità e problemi senza riconoscere loro le risorse per affrontarli. Per questo mettiamo in campo una rifless...

Roma, 19 feb (Adnkronos) – "Non lasciamo i comuni e i sindaci alle battaglie interne alla destra; a una maggioranza che in un solo anno di governo ha scaricato sui Comuni responsabilità e problemi senza riconoscere loro le risorse per affrontarli. Per questo mettiamo in campo una riflessione sul ruolo dei sindaci e dei comuni anche alla luce dei tentativi di stravolgere la Costituzione. Bene dunque la creazione del gruppo di lavoro sulla riforma complessiva degli Enti locali proposto oggi dalla Segretaria. Serve un’analisi seria per rafforzare tutti gli strumenti e le figure istituzionali vicine ai cittadini e alla vita reale del paese". Lo dicono i capigruppo del Pd di Camera e Senato, Chiara Braga e Francesco Boccia.