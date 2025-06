Terzo mandato: Boccia, 'destra divisa, nostro no è netto'

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - “Quanto sta avvenendo in commissione Affari costituzionali è la summa dell’avventurismo e dello scarso rispetto di questa destra per le istituzioni". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia."La Lega ha chiesto e ottenuto...

Roma, 17 giu. (Adnkronos) – “Quanto sta avvenendo in commissione Affari costituzionali è la summa dell’avventurismo e dello scarso rispetto di questa destra per le istituzioni". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

"La Lega ha chiesto e ottenuto di far slittare di una settimana i termini per depositare gli emendamenti ad un provvedimento per poter presentare la proposta di modifica per il terzo mandato.

In questo modo ci sarebbe più tempo, pare, per arrivare ad un accordo all'interno della maggioranza. Non sappiamo se questo accordo sia vicino, visto che Tajani ha appena detto che FI è contraria, nè sappiamo se questa proposta voglia essere una provocazione nei nostri confronti ma sappiamo che il nostro no al terzo mandato per le cariche monocratiche è e resta netto".

"Ed è veramente inaccettabile che per questi giochetti della maggioranza si faccia l’ennesima forzatura parlamentare, presentando emendamenti che nulla hanno a che fare con il merito del provvedimento che si sta discutendo. Ma di questo non ci meravigliamo più perché conosciamo bene a che livello sia il rispetto del Parlamento da parte di questa destra: prossimo allo zero”.