Terzo mandato: Ciriani, 'limite non è capriccio o torto a qualcuno'

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – "La sentenza della consulta che attendevo anch'io ha fatto chiarezza rispetto al tema dei limiti dei mandati". Per quanto riguarda regioni speciali, come il Friuli Venezia Giulia, rimane un punto di domanda che soltanto la Consulta può sciogliere, come ha fatto per le regioni ordinarie, perché altrimenti dovremmo intervenire con la norma di rango costituzionale con tempi molto molto lunghi. Verificheremo, anche con il Presidente Fedriga e gli altri presidenti di regione autonome, come procedere in un clima che io auspico collaborativo". Lo ha detto il ministro Luca Ciriani a SkyTg24.

"Capisco le ragioni di chi dice che il limite dei mandati si può superare, ma chi come me e come il mio partito sostiene il limite, non lo fa per un capriccio o con una motivazione di peregrine. Il limite dei mandati è presente ovunque ci sia un'elezione diretta. Possiamo discutere se sia giusto o sbagliato. La Corte Costituzionale ha già detto che è incostituzionale nelle regioni ordinarie. Vedremo per le regioni a struttura speciale, però quello che non posso accettare è che si liquidi questo dibattito come se fosse un capriccio o se fosse un torto che noi facciamo nei confronti di Tizio o di Caio".