Terzo mandato: Salvini, 'deciderà Parlamento e centrodestra non si dividerà' (2)

(Adnkronos) – "É una questione di democrazia -afferma il leader del Carroccio- se uno ha un buon sindaco e un buon governatore e dopo due mandati non può più rivotarlo per legge, secondo me perde qualcosa. Per i ministri, per i parlamentari italiani, per i parlamentari europei c'è un limite di mandati? No. Se uno si trova il sindaco bravo, il governatore bravo, per me sarebbe utile che potesse rivotarselo due, tre, quattro, cinque, diciotto volte".