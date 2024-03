Tim: domenica Cda straordinario su richiesta top-management**

Roma, 8 mar. - (Adnkronos) - Il Cda di Tim si riunirà domenica in una seduta straordinaria convocata dal presidente, Salvatore Rossi, su richiesta dell'AD Pietro Labriola. A quanto si apprende la riunione servirà per fornire un’informativa ai consiglieri su quanto accaduto i...

Roma, 8 mar. – (Adnkronos) – Il Cda di Tim si riunirà domenica in una seduta straordinaria convocata dal presidente, Salvatore Rossi, su richiesta dell'AD Pietro Labriola. A quanto si apprende la riunione servirà per fornire un’informativa ai consiglieri su quanto accaduto in Borsa in occasione del Capital Market Day di ieri. In parallelo sembrerebbe che la società potrebbe valutare di integrare le informazioni fornite al mercato in occasione della presentazione del piano industriale 2024-2026.