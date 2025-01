Tim: Stato deve 1 mld euro a Tim, corte d'Appello Roma non dà sospensiva (2)

Tim: Stato deve 1 mld euro a Tim, corte d'Appello Roma non dà sos...

(Adnkronos) – La decisione dei giudici arriva dopo aver letto la memoria della parte resistente Telecom Italia spa, rappresentata dagli avvocati Romano Vaccarella, Mario Siragusa e Stefano D’Ercole, dopo aver sentito le parti all’udienza del 16 dicembre 2024, e dopo l'udienza di due giorni fa, 20 gennaio 2025, in cui le parti sono state invitate a cercare un accordo transattivo e in cui il legale Vaccarella ha rappresentato la proposta della società: "uno sconto di 150 milioni di euro con pagamento rateizzato", che però – si legge nel provvedimento della corte – "non ha avuto riscontro dalla parte ricorrente".

La sentenza della corte d'Appello di Roma aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri a pagare a Tim la somma di "528.711.476,152, oltre a rivalutazione e interessi sulla somma anno per anno rivalutata dalla data di deposito del ricorso al Tar – fino alla data di deposito della sentenza (3 aprile 2024), oltre alle spese". La somma oggetto della condanna, ossia il capitale di 528.711.476,152 oltre la rivalutazione più gli interessi sulla somma anno per anno rivalutata, "è pari a 995.250.242,87; per ogni anno di ritardo nel pagamento della suddetta somma dalla data del 3 aprile 2024 di pubblicazione della sentenza si producono interessi pari ad 24.879.935,93". Una decisione contro cui lo Stato ha fatto ricorso, oggi respinto dalla corte d'Appello di Roma.