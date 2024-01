Tiro a volo: Cdm, secondo posto per Martina Maruzzo nello skeet al Cairo

Il Cairo, 30 gen. - (Adnkronos) - Secondo podio per l’Italia nella tappa di apertura della Coppa del Mondo di tiro a volo. Dopo la piazza d’onore conquistata da Diego Valeri nel trap, infatti, sulle pedane del Cairo (Egitto) c’è stata gloria anche per Martina Maruzzo, che si...

Il Cairo, 30 gen. – (Adnkronos) – Secondo podio per l’Italia nella tappa di apertura della Coppa del Mondo di tiro a volo. Dopo la piazza d’onore conquistata da Diego Valeri nel trap, infatti, sulle pedane del Cairo (Egitto) c’è stata gloria anche per Martina Maruzzo, che si è posizionata al secondo posto nello skeet femminile. Prima gioia individuale sul massimo circuito per la tiratrice vicentina, che ha archiviato le qualificazioni con il quarto miglior punteggio (116/125). Nell’ultimo atto riservato alle migliori sei, poi, l’azzurra ha terminato con lo score totale di 47/60, colpendo tre piattelli in meno della statunitense Samantha Simonton (50/60). Sul gradino più basso del podio, infine, si è piazzata la qatariota Reem Al Sharshani (37/50). È finito con un amaro quarto posto, infine, il cammino di Gabriele Rossetti nella competizione maschile. Il toscano ha chiuso con il punteggio finale di 33/40, con i tre gradini del podio che sono stati appannaggio del padrone di casa Azmy Mehelba (55/60), del britannico Ben Llewellin (51/60) e del teutonico Sven Korte (41/50).