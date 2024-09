Todde suggerisce l'installazione di impianti rinnovabili in cave e zone industriali.

La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha sottolineato l'importanza di scegliere le aree appropriate per l'installazione di impianti eolici e fotovoltaici. Questi luoghi non dovrebbero causare ulteriore erosione del suolo, non dovrebbero creare problemi in aree di importanza ecologi...

La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha sottolineato l’importanza di scegliere le aree appropriate per l’installazione di impianti eolici e fotovoltaici. Questi luoghi non dovrebbero causare ulteriore erosione del suolo, non dovrebbero creare problemi in aree di importanza ecologica e non dovrebbero interferire con le terre agricole. Le aree industriali, quelle vicino alle strade, ai binari ferroviari e le cave inutilizzate sono considerate adeguate.

Nel corso di numerosi incontri, tra cui Sassari e Olbia e più recentemente Oristano, Todde ha discusso con centinaia di sindaci per definire quali aree sono idonee e quali no per ospitare questi impianti. L’obiettivo, come ha ribadito la governatrice, è di prevenire ogni forma di speculazione.

Todde ha affermato che molte comunità locali hanno dovuto fare sacrifici per l’installazione di tali impianti, come i pannelli solari, e che è necessario valutare come questi sacrifici possano essere trasformati in un beneficio per la comunità. Ha evidenziato l’importanza dell’approvazione da parte dei primi cittadini, tra cui Francesco Spanedda e Emanuele Cani, e ha elogiato la posizione del Sindaco di Berchidda, Andrea Nieddu, che ha dato il suo pieno supporto alla transizione energetica della Sardegna, pur opponendosi a ogni forma di speculazione.

Gli incontri continueranno a Cagliari questa settimana e la prossima ci saranno incontri a Nuoro, Tortolì, Villacidro e Carbonia.