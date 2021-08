Tokyo 2020, festa social azzurra dopo gli ori di Tamberi e Jacobs

Milano, 2 ago. (askanews) – Dopo la storica giornata per l’atletica italiana alle Olimpiadi di Tokyo, con l’oro di Jacobs ai 100 metri e di Tamberi per il salto in alto, è scoppiata la gioia sui social degli atleti azzurri.

“È vero? Pazzesco”, dice Tamberi in macchina con Jacobs, ancora increduli per i risultati raggiunti.

Poi le immagini della sorpresa al ritorno al villaggio olimpico dei due campioni dove ad attenderli c’erano tanti colleghi della delegazione italiana, tra cui Danilo Gallinari e Alessandro Pajola pronti a continuare l’avventura olimpica con la nazionale di basket.

Nel frattempo la grande festa a Casa Italia fra musica e trenini con Federica Pellegrini scatenata.