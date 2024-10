Tommaso e Maria Vittoria ricevono un messaggio aereo di coppia, ma la reazione di lui sorprende tutti: "No, no, no

Tommaso e Maria Vittoria ricevono un messaggio aereo di coppia, ma la reazione di lui sorprende tutti.

Durante il Grande Fratello

Tommaso Franchi e Maria Vittoria Minghetti hanno ricevuto il loro primo aereo, inviato dai fan #TomMaVi che sperano in un loro amore. Il messaggio aereo li invitava a lasciarsi andare, con il testo: “C’è affinità, noi pure #TomMaVi”.

La reazione di Tommaso

La risposta di Tommaso ha lasciato molti senza parole. “Grazie ragazzi, ma insomma… no, no, no,” sono state le sue prime impressioni al momento della sorpresa. Quando Maria Vittoria ha tentato di abbracciarlo con entusiasmo, lui è scappato, evitando persino il contatto: “Che vuoi? Vai via! Comunque era meglio TomShaila o TomJavier! Affinità? No, no!”. Lei ha provato a smussare la situazione esprimendo un po’ di affetto: “Dai scemo, non sentirti imbarazzato! Guarda come sei disperato! È un messaggio carino, che tenerezza! Sei cattivo!”, ma lui è rimasto fermo nelle sue convinzioni: “Loro ci credono più di noi. L’aereo è una cosa seria, la gente ha speso dei soldi per farlo volare. Costa tanto, devono essere rimborsati”.

La serata dei due

Nonostante ciò, il messaggio aereo ha avuto dei risultati, perché durante la serata i due si sono comportati in questo modo:

Lui le dice di girarsi per tenerla meglio abbracciata, mostrando un istinto protettivo.

“Almeno tu, non farmi del male.”

“Buonanotte così.”

Evvivano l’amore!