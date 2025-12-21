Torino: Salvini, 'lavoriamo per sgomberare centri sociali da nord a sud&...

Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Stiamo lavorando per sgomberare i Centri sociali a Torino, Milano, Roma, Livorno, da nord a sud. Sono ritrovi abusivi di delinquenti". Lo ha detto Matteo Salvini a Zona bianca, su Retequattro....