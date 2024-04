Sono tornati a casa Federico ed Emilja, i due fidanzati scomparsi dopo una mattinata trascorsa a Genova. Dei due non si sapeva nulla dal 9 aprile.

Tornati a casa i fidanzatini scomparsi a Genova

Federico ed Emilja, due ragazzi di 16 e 15 anni scomparsi il 9 aprile, sono tornati a casa. I due dovevano trascorrere una mattinata insieme a Genova. Federico era partito da casa sua a Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, per raggiungere la fidanzatina, che era partita da Sanremo. Dopo un paio d’ore hanno deciso di spegnere i cellulari e disattivare la geolocalizzazione. L’ultimo sms di Federico è stato mandato al papà dalla stazione Centrale di Milano. Le indagini erano culminate in un avvistamento a Seveso e nella tarda serata del 13 aprile i due giovani sono tornati a casa.

I due fidanzati sono tornati dalle loro famiglie

I due ragazzi si erano conosciuti sui social circa quattro mesi fa e si erano già visti altre volte. “Lui era felicissimo di aver trovato una brava ragazza ed aveva piacere di rivederla. Compatibilmente con la scuola, gli avevamo concesso di vederla una volta al mese” ha spiegato il papà del 16enne. I due adolescenti sono tornati a casa poco dopo essere stati trovati dalle forze dell’ordine. La 15enne è tornata ad Ospedaletti, mentre il 16enne è rientrato a Casalgrande.