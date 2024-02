Olbia, ritrovati i due ragazzi scomparsi: l'abbraccio con i genitori dopo 10 giorni

Quello che si è rivelato essere inizialmente un incubo, è diventato una storia con un lieto finale. I due ragazzini di 15 e 17 anni scomparsi a Olbia circa una decina di giorni fa, sono stati ritrovati nelle campagne situate a nord della città, in una chiesa sconsacrata. Stando a quanto si apprende, a ritrovare i due ragazzi sono stati i carabinieri insieme agli uomini della polizia. La madre del 17enne – commentando a caldo l’avvenuto ritrovamento – ha rivelato così: “È la fine di un incubo, grazie a tutti”.

Olbia, ritrovati i ragazzi scomparsi: la vicenda

Non sarebbe ancora chiaro cosa possa aver portato i due ragazzi a scomparire, anche se l’ipotesi introdotta è che i due possano aver scelto di far perdere le proprie tracce per il timore delle conseguenze dovute ad un possibile guaio. Uno di loro si sarebbe confidato inoltre con gli amici a proposito di ciò. Dopo la denuncia di scomparsa sono state attivate serrate ricerche. Un elicottero si è alzato in volo perlustrando la città.

Uno dei due ragazzi è provato e magro

Nel frattempo, il padre di uno dei due ragazzi ha spiegato che il figlio sta bene pur essendo magro e provato. L’uomo – riporta “L’Unione Sarda” – è stato interpellato all’esterno del commissariato, dichiarando: “Ci ha abbracciato e si è messo a piangere”.