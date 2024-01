I due ragazzi si sono allontanati da casa giovedì a da allora se ne sono completamente perse le tracce.

Scomparsi due ragazzi ad Olbia

I primi a lanciare l’allarme sono state le rispettive famiglie. Giuseppe Contini, 15 anni, e Karol Canu, 17 anni, sono stati visti per l’ultima volta in un bar in via Roma. I genitori hanno sporto denuncia alle forze dell’ordine e hanno condiviso sui social diversi appelli per ritrovarli. Sul caso stanno indagano i Carabinieri e la Polizia di Olbia, coordinati dalla Prefettura di Sassari.

Continuano le ricerche

Gli uomini dell’Arma e la Polizia hanno perlustrato la zona, continuando con le ricerche a tappeto. I cellulari risultano irrintracciabili dal giorno della scomparsa. Domenica pomeriggio gli amici e i familiari dei due ragazzi hanno organizzato una mobilitazione per aiutare nelle ricerche. Controllati anche i paesi limitrofi e i casolari abbandonati.

La descrizione dei due giovani

Le famiglie hanno fornito una descrizione dettagliata dei due amici, che è stata poi diramata a tutte le forze dell’ordine e ai notiziari. Karol, alto 1.72m per circa 70kg, al momento della scomparsa indossava un pantalone di tuta nera, una felpa nera e un cappello nero, con delle scarpe Nike. Porta, inoltre, un orecchino al lobo sinistro. Giuseppe, invece, è alto 1.80m per 75kg e indossava dei jeans strappati, una felpa rossa con il cappuccio, stivaletti neri e un piumino nero. Un tratto distintivo del ragazzo è la cicatrice sul sopracciglio destro.