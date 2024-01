Il popolare cuoco romano è stato bloccato dagli agenti in prossimità di via Prenestina, mentre si stava recando in zona Farnesina dove si stava svolgendo una manifestazione pro Palestina. Lo chef tuttavia ha contestato le accuse.

Chef Rubio fermato dalla Polizia

Gabriele Rubini, volto celebre della televisione, rischierebbe fino ad una denuncia a piede libero. Nella sua auto sarebbero stati trovati oltre 5 litri di quello che lui ha identificato come un mix di sangue bovino e ovino. Nei pressi del ministero degli Esteri era in corso un sit-in organizzato da Potere al Popolo contro la censura alle bandiere della Palestina. Gli organizzatori hanno specificato che si trattasse di una protesta contro la decisione della Farnesina di imporre all’Istituto italiano di cultura di Cordoba, la cancellazione di “alcuni contenuti video di un’iniziativa gastronomica con partecipazione di chef Rubio, in cui lo chef esibiva una maglia pro-Palestina“.

La risposta dello chef

Il 40enne ha fornito la propria versione, spiegando che stava protestando contro una televisione argentina e contro un atto di discriminazione e di censura. “Il 27 gennaio è capitato di sabato? Amen” ha dichiarato Rubio in un comunicato letto dai manifestanti “Scendessero dalle loro fortezze e venissero al nostro fianco se credono veramente nel Mai più” e ha aggiunto “Ogni sabato abbiamo marciato e ogni sabato marceremo finché la Palestina non tornerà libera“. La tanica contenente il liquido rosso è stata sequestrata dalla Polizia e verrà analizzata. Qualora si trattasse realmente di sangue animale lo chef rischierebbe una sanzione da parte delle forze dell’ordine.