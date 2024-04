Sono terminate le ricerche di Chiara Lindl, la 20enne scomparsa l’1 settembre 2023: è caduta da un gommone mentre era in compagnia di alcuni amici e non è più riemersa.

Nessuna traccia di Chiara Lindl: terminate le ricerce nel lago d’Iseo

Lunedì 15 aprile è stato l’ultimo giorno di ricerche nel lago d’Iseo per Chiara Lindl: la ragazza di 20 anni che è scomparsa nel settembre del 2023 dopo una caduta da un gommone. I soccorritori, fino ad oggi, hanno esaminato le acque senza mai trovarla. Le nuove ricerche, iniziate lo scorso 12 aprile, sono state finanziate dai genitori della ragazza, anche grazie ad una raccolta fondi. Per le ricerche sono stati utilizzati anche i cani molecolari, arrivati da Monaco di Baviera, e i robot. Nella mattinata di domenica 14 aprile, gli animali hanno fiutato un punto in un’area vicina alla foce dell’Oglio ma purtroppo la ragazza non è stata trovata. Prosegue, nel frattempo, l’inchesta della Procura per omicidio colposo a carico della giovane che si trovava al timone della barca quando Chiara Lindl è caduta. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, quel giorno i ragazzi che si trovavano sul gommone erano tutti ubriachi, tranne il figlio del proprietario che però non era alla guida.

Una lapide della ragazza verrà posizionata a Pisogne

I genitori della ragazza hanno concordato con il sindato di Pisogne di poter posizionare una lapide in memoria della figlia: l’obiettivo sarà quello di celebrare il ricordo di Chiara Lindl ogni anno.

