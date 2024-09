Toti ha raggiunto un accordo con la Procura per optare per la strategia del patteggiamento.

L'ex presidente della Liguria, Giovanni Toti, potrebbe vedere presto la fine dell'indagine su di lui per corruzione. Gli avvocati di Toti hanno raggiunto un accordo con la Procura per una pena sospesa di due anni e un mese, che verrà commutata in 1.500 ore di servizio sociale. La decisione finale spetta al giudice dell'udienza preliminare. Toti ha espresso sentimenti contrastanti sull'accordo, riconoscendo un senso di sollievo ma esprimendo amarezza per non poter difendere pienamente la sua innocenza. Ha sottolineato che accettare l'accordo non significa ammettere la colpevolezza.

Potrebbe esserci presto una fine all’indagine per corruzione che ha scosso la Liguria, con l’ex presidente Giovanni Toti come protagonista principale. I suoi avvocati hanno raggiunto un accordo con la Procura per una pena sospesa di due anni e un mese. Tuttavia, la decisione finale è nelle mani del giudice per l’udienza preliminare, che deve ancora fissare una data. La condanna a cui Toti e la Procura hanno concordato sarà commutata in 1.500 ore di servizio sociale. L’ex leader della regione ha rilasciato un commento sull’accordo, dicendo: “Tutti gli accordi generano reazioni miste: da un lato provo amarezza per non poter difendere fino alla fine la mia innocenza, ma dall’altro lato c’è un senso di sollievo nel vedere che una parte significativa di essa è riconosciuta”. Ha inoltre precisato: “Concordare su una pena non significa ammettere colpevolezza”.