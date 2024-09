Totò Schillaci è stato portato in ospedale dove ora si trova in condizioni stabili.

Totò Schillaci è stato portato in ospedale dove ora si trova in condizioni ...

Totò Schillaci è stato portato in ospedale dove ora si trova in condizioni ...

In risposta alle numerose richieste da parte dei media e alle voci in giro, vogliamo informarvi che il nostro caro Totò è in uno stato stabile, sotto il costante monitoraggio di un gruppo di medici, giorno e notte. Forza Totò. Questo messaggio è stato condiviso su Instagram, attraverso l'account...

In risposta alle numerose richieste da parte dei media e alle voci in giro, vogliamo informarvi che il nostro caro Totò è in uno stato stabile, sotto il costante monitoraggio di un gruppo di medici, giorno e notte. Forza Totò. Questo messaggio è stato condiviso su Instagram, attraverso l’account di Totò Schillaci, dai parenti dell’ex attaccante della Juventus e della squadra nazionale, in riferimento alla condizione dell’eroe dell’Italia del 1990. L’ex campione di pallone di Palermo, che da tempo è malato, si trova attualmente ricoverato presso il reparto di pneumologia dell’Ospedale Civico della città siciliana. Ieri sera, è stato portato al pronto soccorso.