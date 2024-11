Tpl: Boccia (Pd), 'nulla nella manovra per un settore decisivo per lavoratori e cittadini'

Tpl: Boccia (Pd), 'nulla nella manovra per un settore decisivo per lavor...

Tpl: Boccia (Pd), 'nulla nella manovra per un settore decisivo per lavor...

Roma, 8 nov (Adnkronos) – “Oggi i lavoratori del TPL scioperano perché questo settore, così importante per la vita delle famiglie, dei lavoratori e dei cittadini italiani, è completamente ignorato dal governo di Giorgia Meloni e del ministro Salvini". Lo dice il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

"Siamo consapevoli che questo sciopero, soprattutto nelle grandi città, non è una sciopero gradito. Ma di fronte al silenzio e alle scelte del governo, ai lavoratori di questo comparto non resta che far sentire la propria voce per chiedere che il loro contratto di lavoro venga rinnovato e che vengano investite risorse in un settore, quello del tpl, decisivo per l’economia del paese e la vita di tante cittadine e cittadini", prosegue.

"Oggi sarà certo una giornata difficile per molte e molti ma ormai sono, spesso, tutte giornate difficili per il trasporto locale visti i disservizi, i ritardi e le carenze di organico delle aziende che devono garantire il TPL", dice ancora Boccia.

(Adnkronos) – "Oggi siamo a fianco dei sindacati per chiedere che siano investite le risorse necessarie al rinnovo del contratto di lavoro e a garantire un servizio all’altezza di un paese come il nostro. Nella manovra del governo per il TPL c’è pochissimo, con uno stanziamento di 120 milioni solo per il 2025 a fronte di una necessità stimata da Regioni e sindacati di 1,7 miliardi", prosegue Boccia.

"Sarebbe ora che il ministro Salvini che di tutto si occupa tranne che delle sue competenze, facesse sentire la sua voce. La verità è che anche su questo versante, così decisivo, questo governo non ha una strategia e vive alla giornata", conclude.