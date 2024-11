Situazione attuale del traffico in Liguria

Il rientro dopo il weekend di Ognissanti ha generato un notevole intensificarsi del traffico sulle autostrade liguri, creando disagi per gli automobilisti. Le code si sono formate in vari tratti, rendendo il viaggio lungo e faticoso. In particolare, sulla A10, si registrano 10 km di coda tra Borghetto e Feglino in direzione di Genova, a causa di un cantiere attivo. Questa situazione ha portato a un aumento dei tempi di attesa, con molti automobilisti costretti a rimanere fermi per lunghi periodi.

Dettagli sulle code e i rallentamenti

Oltre alla A10, anche altri tratti autostradali stanno vivendo situazioni critiche. Sulla stessa A10, si segnalano 1 km di coda tra Sanremo Ovest e Arma di Taggia, sempre a causa di lavori in corso. Nel tratto savonese della A10, un altro chilometro di coda è stato registrato tra Celle Ligure e Varazze, dovuto a un mezzo in avaria. Anche la A12 non è esente da problemi: si segnalano rallentamenti a tratti tra Deiva Marina e Sestri Levante, in direzione di Genova, e code tra Genova Est e il bivio con la A7.

Impatto sui viaggiatori e consigli utili

Questa situazione di traffico ha un impatto significativo sui viaggiatori, molti dei quali si trovano a dover affrontare ritardi imprevisti. È consigliabile pianificare i viaggi con anticipo, considerando le possibili code e rallentamenti. Gli automobilisti dovrebbero anche tenere d’occhio le informazioni sul traffico in tempo reale e valutare percorsi alternativi per evitare le aree più congestionate. La prudenza è fondamentale, soprattutto in condizioni di traffico intenso, per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.