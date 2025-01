Un drammatico incidente a Genova

La città di Genova è stata scossa da un tragico evento che ha coinvolto due sorelle, una delle quali ha perso la vita. L’incidente è avvenuto in un palazzo nel centro della città, dove le due donne sono precipitate nell’androne. La più giovane, di soli 31 anni, è deceduta sul colpo, mentre la sorella maggiore, di 34 anni, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Martino, dove versa in condizioni gravissime.

Le indagini in corso

Le autorità competenti, tra cui la polizia e i soccorritori del 118, sono intervenute prontamente sul luogo dell’incidente. Le circostanze che hanno portato a questa drammatica caduta sono ancora poco chiare. Gli investigatori stanno cercando di stabilire se si sia trattato di un gesto volontario o se la sorella maggiore sia intervenuta nel tentativo di salvare la più piccola. La comunità locale è in stato di shock e si interroga su quanto accaduto.

Un episodio che colpisce la comunità

Questo tragico evento ha suscitato una forte reazione tra i residenti di Genova, che si sono uniti nel cordoglio per la giovane vittima. La perdita di una vita così giovane e il grave stato di salute della sorella maggiore hanno scosso profondamente la comunità. Molti si sono espressi sui social media, condividendo messaggi di sostegno e condoglianze alla famiglia colpita da questa immane tragedia. La città si stringe attorno a chi sta vivendo questo momento difficile, sperando in un miglioramento per la sorella ferita.