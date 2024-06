Una donna ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nella mattinata di venerdì 14 giugno a Ponticelli.

Napoli, donna travolta da un tir mentre scende dall’autobus

Il dramma si è consumato in via Argine intorno alle 11, nella zona orientale di Napoli. Secondo le ricostruzioni di alcune persone presenti, la vittima era appena scesa da un autobus dell’ANM, quando è stata investita da un camion mentre cercava di attraversare la strada. Dopo essere stata travolta, è stata trascinata per diversi metri.

Inutili i soccorsi

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, per la donna non c’è stato nulla da fare. È morta a seguito delle gravi ferite riportate. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Napoli, sotto il controllo del comandante Ciro Esposito, e della Polizia di Stato, che dovranno eseguire i rilievi del caso, cercando di determinare le circostanze esatte dell’accaduto.

La dinamica della tragedia

Dai primi accertamenti sembra che il conducente del camion non si sia accorto dell’incidente e abbia proseguito per la sua strada. È stato successivamente intercettato grazie al riconoscimento di un testimone che ha segnalato il mezzo. Attualmente non sono disponibili ulteriori informazioni sulla vittima, la cui identità rimane sconosciuta.