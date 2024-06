Erano le 22:30 della serata di ieri quando sulla Corigliano-Cutrofiano è avvenuto un tremendo incidente che h visto coinvolte tre automobili. A seguito di questo sinistro, una donna ha perso la vita, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite.

Incidente sulla Corigliano-Cutrofiano: lo scontro

Il drammatico incidente avvenuto ieri sera ha spezzato troppo presto la vita di una donna che era a bordo di una Smart. La piccola auto guidata da suo marito, è andata a scontrarsi per cause ancora tutte da verificare con un’Audi. L’incidente è stato devastante e la donna è stata sbalzata fuori dal veicolo per finire nella campagna a bordo strada. Poco dopo, in una dinamica ancora da chiarire, è rimasta coinvolta nello scontro anche una terza automobile.

Incidente sulla Corigliano-Cutrofiano: le indagini

I medici del 118 sono intervenuti sul posto e hanno provato in tutti i modi a rianimare la donna, per poi trasferita in ospedale. Lei, però, in clinica non è mai arrivata: è spirata lungo il tragitto a causa della gravità delle numerose ferite riportate. I carabinieri stanno raccogliendo tutti gli indizi del caso per provare a determinare le responsabilità di tutti gli attori coinvolti.